США хотят увидеть план Зеленского

США хотят получить от Зеленского в Давосе «более четкий план войны». Об этомпишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Скорее всего, эту тему перед президентом Украины в кулуарах Всемирного экономического форума поднимет советник по нацбезопасности США Джейк Салливан, а американские чиновники продолжат настаивать на этом в ближайшие недели.

«Усилия Вашингтона являются последним признаком разногласий между Украиной и ее самым важным союзником. Чиновники в Вашингтоне обеспокоены тем, что разногласия между Зеленским и главнокомандующим его армией Валерием Залужным замедляют усилия по выкристаллизации новой стратегии», — пишет издание.

По словам одного из источников, украинские военные сейчас разрабатывают планы на 2024 год, и на рассмотрении находится «полный спектр вариантов».

США хотят понять, как они могут помочь. Американцы считают, что решающий прорыв в ближайшие месяцы маловероятен, поэтому нужна стратегия, позволяющая защитить текущие позиции, а затем прорвать российскую оборону.