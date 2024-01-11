Больной раком глава Пентагона управляет армией из больницы

Министр обороны США Ллойд Остин, у которого диагностировали рак простаты, остается в госпитале. Его состояние оценивается как хорошее и он продолжает работать удаленно. Об этом сообщает Пентагон.

Спикер ведомства Пэт Райдер заявляет, что Остин находится на связи со своими старшими сотрудниками, имеет доступ к защищенной связи, следит за повседневными операциями Минобороны по всему миру и заслушал оперативную информацию.

Как долго 70-летний Остин пробудет в больнице, пока неизвестно. Он находится там с 1 января. Сообщается, что рак обнаружили на ранней стадии.