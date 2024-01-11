Хаос в Эквадоре идёт на спад

Многочисленные аресты и задержания, вкупе с активной поддержкой действий полиции и армии в отношении членов бандформирований, позволили за сутки почти полностью вернуть властям Эквадора, почти утраченный недавно, контроль над страной.

Единственные места, до которых силовики ещё не добрались, это несколько тюрем, где удерживается в заложниках около сотни надзирателей.

Разгромлены несколько штаб-квартир крупных банд Эквадора. По всей стране проходят задержания подозрительных лиц, часто по доносам граждан.

После привлечения армии позиции банд в стране явно пошатнулись, что доказывает обращение одной из крупнейших криминальных группировок к президенту Даниэлю Нобоа с требованием подписать некое соглашение о безопасности.