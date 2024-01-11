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Новости > Хаос в Эквадоре идёт на спад

Хаос в Эквадоре идёт на спад

Александр Панько
11.01.24 11:13
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Хаос в Эквадоре идёт на спад
Многочисленные аресты и задержания, вкупе с активной поддержкой действий полиции и армии в отношении членов бандформирований, позволили за сутки почти полностью вернуть властям Эквадора, почти утраченный недавно, контроль над страной.
 
Единственные места, до которых силовики ещё не добрались, это несколько тюрем, где удерживается в заложниках около сотни надзирателей.
 
Разгромлены несколько штаб-квартир крупных банд Эквадора. По всей стране проходят задержания подозрительных лиц, часто по доносам граждан. 
 
После привлечения армии позиции банд в стране явно пошатнулись, что доказывает обращение одной из крупнейших криминальных группировок к президенту Даниэлю Нобоа с требованием подписать некое соглашение о безопасности.
 
Читайте также в тему: «Хаос в Эквадоре: мафия против власти».
 
 

Тэги: Эквадор

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