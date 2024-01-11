Хаос в Эквадоре идёт на спад

США готовы передать Украине $300 млрд активов РФ, но есть нюанс
За сутки ВСУ ликвидировали еще 830 оккупантов
Ольга Колинько, которая вела дело Лазаренко, найдена мертвой
Зеленский предложил всем вместе «закончить Путина»
Стало известно, превышен ли в Украине эпидпорог по гриппу и коронавирусу
ВРУ завтра рассмотрит законопроект о мобилизации
В ООН озвучили число украинцев, нуждающихся в гумпомощи
Зимнее наступление Путина провалилось, — Bild
ВСУ уничтожили за сутки 800 оккупантов, — Генштаб
Партизаны фиксируют активную подготовку россиян к обороне Крыма