Авиабомба «Дрель»: РФ начинает серийное производство опасного оружия

В РФ заявляют, что в этом году начнут серийное производство новой планирующей авиабомбы «Дрель». Заявлено, что она якобы уже успешно прошла все испытания и на 2024 год запланировано изготовление первой серийной партии.

Параллельно ведется разработка некоторых боевых частей для бомб.

Отмечается, что информация о ее использовании в Украине является «закрытой».

Разработчик бомбы, госкорпорация «Ростех», ожидает, что «Дрель» будет практически невозможно распознать на радарах, она сможет самостоятельно долететь до цели и раскрыться над ней в нужный момент. Бомба предназначена для уничтожения бронетехники, наземных радиолокационных станций, пунктов управления энергетических установок и зенитных ракетных комплексов.

Российские и западные источники утверждают, что «Дрель» — это разновидность кассетной бомбы.