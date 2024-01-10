Зеленский предложил всем вместе «закончить Путина»

Президент России Владимир Путин не собирается останавливаться и хочет оккупировать Украину полностью. Цивилизованный мир должен покончить с агрессивными намерениями России. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в столице Литвы Вильнюсе в среду, 10 января.

По его мнению, неуверенность западных партнеров в оказании военной и финансовой помощи Украине только придает храбрости и силы России.

«Российский президент пока не разрушит Украину — он не успокоится. После Украины вы прекрасно знаете, у кого следующие риски», — заявил Зеленский.

Он считает, что если Украина не выдержит в войне, следующими могут быть Литва, Латвия, Эстония, Молдова.

«Он (Путин) не закончит это, пока мы все вместе не закончим его», — отметил президент Украины.

По словам Зеленского, Украина доказала, что Россию можно остановить, а теперь она должна доказать, что способна вырвать у России справедливый мир. Он считает, что 2024 год станет решающим для Украины и ее партнеров.

«Мы вместе должны определить, какие именно нам решения принесет этот год. Наша сила должна это определить, наше единство должно это сделать. Это должно быть решение в пользу нашей свободы, целостности, в пользу наших государств, культур и справедливого мира для нас всех», — резюмировал президент.

Напомним, Зеленский прибыл с визитом в Литву.