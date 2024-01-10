Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Зеленский предложил всем вместе «закончить Путина»

Зеленский предложил всем вместе «закончить Путина»

Александр Панько
10.01.24 15:51
170
Зеленский предложил всем вместе «закончить Путина»

Президент России Владимир Путин не собирается останавливаться и хочет оккупировать Украину полностью. Цивилизованный мир должен покончить с агрессивными намерениями России. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в столице Литвы Вильнюсе в среду, 10 января.

По его мнению, неуверенность западных партнеров в оказании военной и финансовой помощи Украине только придает храбрости и силы России.

«Российский президент пока не разрушит Украину — он не успокоится. После Украины вы прекрасно знаете, у кого следующие риски», — заявил Зеленский.

Он считает, что если Украина не выдержит в войне, следующими могут быть Литва, Латвия, Эстония, Молдова.

«Он (Путин) не закончит это, пока мы все вместе не закончим его», — отметил президент Украины.

По словам Зеленского, Украина доказала, что Россию можно остановить, а теперь она должна доказать, что способна вырвать у России справедливый мир. Он считает, что 2024 год станет решающим для Украины и ее партнеров.

«Мы вместе должны определить, какие именно нам решения принесет этот год. Наша сила должна это определить, наше единство должно это сделать. Это должно быть решение в пользу нашей свободы, целостности, в пользу наших государств, культур и справедливого мира для нас всех», — резюмировал президент.

Напомним, Зеленский прибыл с визитом в Литву.

Тэги: Владимир Путин, Литва, Владимир Зеленский

Комментарии

Статьи

10.01.24 17:47

Хаос в Эквадоре: мафия против власти <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Дмитрий Назаренко, Кирилл Тимошенко и большие деньжата: журналисты вскрыли коррупционную схему
09.01.24 20:47

Дмитрий Назаренко, Кирилл Тимошенко и большие деньжата: журналисты вскрыли коррупционную схему

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
10.01.24 16:47

Ученые признали 2023 год самым жарким и заявили, что 2024 может его переплюнуть

10.01.24 16:14

Стало известно, когда полицейские заступят на службу в школах

10.01.24 15:25

Шмыгаль рассказал, сколько всего укрытий насчитывается в Украине

10.01.24 14:44

В Европарламенте предлагают лишить Венгрию права голоса

10.01.24 14:23

Стало известно, превышен ли в Украине эпидпорог по гриппу и коронавирусу

10.01.24 13:50

Иран разработал новую модель «мопеда» для России, — СМИ

10.01.24 13:27

ВРУ завтра рассмотрит законопроект о мобилизации

10.01.24 12:53

«Укрэнерго» прогнозирует дефицит электроэнергии

10.01.24 12:14

Зеленский прибыл с визитом в Литву

10.01.24 14:23

Стало известно, превышен ли в Украине эпидпорог по гриппу и коронавирусу

10.01.24 13:27

ВРУ завтра рассмотрит законопроект о мобилизации

10.01.24 10:47

В ООН озвучили число украинцев, нуждающихся в гумпомощи

10.01.24 10:34

Зимнее наступление Путина провалилось, — Bild

10.01.24 09:31

ВСУ уничтожили за сутки 800 оккупантов, — Генштаб

09.01.24 16:21

Партизаны фиксируют активную подготовку россиян к обороне Крыма

09.01.24 12:19

Вторжение Китая на Тайвань обойдется мировой экономике в 10 трлн долларов, — Bloomberg

09.01.24 09:57

В Генштабе обновили данные о потерях оккупантов

08.01.24 19:45

Отключение света за долги: КМУ дал добро

08.01.24 16:41

Россия размещает ядерное оружие в Беларуси у границ стран НАТО, — WSJ

07.01.24 12:57

Есть не подтвержденная информация, что в Белой Церкви парень якобы скончался от побоев сотрудников ТЦК, - депутат Шевченко

05.01.24 12:26

В прошлом году в Украине резко вырос спрос на грузовики и спецавтомобили

04.01.24 12:52

В Украине возбудили девять тысяч уголовных дел против уклонистов

04.01.24 09:29

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 362 280 солдат

05.01.24 11:12

Синоптики предупредили украинцев о приближении аномальных морозов

04.01.24 11:10

Смертельное ДТП под Киевом: столкнулись три автомобиля

04.01.24 10:35

Смертельное ДТП под Черниговом: микроавтобус влетел в КПП

05.01.24 09:57

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 363 070 солдат

05.01.24 12:37

Один из фаворитов президентской гонки в США наехал на Байдена из-за Украины

05.01.24 12:19

Россия готовит новое наступление на Харьковщине, — СМИ

Фото и Видео
Блогер рассказала сколько стоит еда и как выглядит отдых в Северной Корее
Блогер рассказала сколько стоит еда и как выглядит отдых в Северной Корее
Блогер рассказала сколько стоит еда и как выглядит отдых в Северной Корее
Блогер рассказала сколько стоит еда и как выглядит отдых в Северной Корее
Как снизить давление за несколько минут
Как снизить давление за несколько минут
Партизаны фиксируют активную подготовку россиян к обороне Крыма
Партизаны фиксируют активную подготовку россиян к обороне Крыма
Украинские хакеры оставили часть Москвы без интернета и ТВ
Украинские хакеры оставили часть Москвы без интернета и ТВ
В Иране взорвались 16 кораблей, перевозивших оружие для йеменских хуситов, — соцсети
В Иране взорвались 16 кораблей, перевозивших оружие для йеменских хуситов, — соцсети
Погиб пилот МиГ-29 с позывным Blue Helmet, - соцсети
Погиб пилот МиГ-29 с позывным Blue Helmet, - соцсети
В Киеве прорвало канализацию, улицы затопило фекалиями
В Киеве прорвало канализацию, улицы затопило фекалиями
В МВД рассказали о последствиях ночной атаки на Украину
В МВД рассказали о последствиях ночной атаки на Украину
Аркейн (2024): тизер и дата выхода второй части приключенческого фэнтези
Аркейн (2024): тизер и дата выхода второй части приключенческого фэнтези
Boeing 737 MAX 9: в самолете оторвало дверь аварийного выхода
Boeing 737 MAX 9: в самолете оторвало дверь аварийного выхода
fraza.com
Новости блогосферы
25.12.23 11:16

Гривна пошла вниз
24.12.23 18:17

Запахло очень большими деньгами
18.11.23 12:30

Архитектурное убожество современного Киева
19.09.23 20:05

Страшная дилемма мобилизации по-украински

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.