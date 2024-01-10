«Укрэнерго» прогнозирует дефицит электроэнергии

На утро среды, 10 января, электроэнергии в Украине хватает для обеспечения энергоснабжения потребителей. Но в течение дня прогнозируется дефицит в энергосистеме — до 3%. Об этом сообщило «Укрэнерго» 10 января.

В компании заверили, что для покрытия дефицита будет задействована вся мощность работающих электростанций. Введение графиков ограничения потребителей не планируется.

«Просим потребителей в ближайшие дни особо внимательно отнестись к использованию энергоемких электроприборов в течение всего дня с 09:00 до 19:00», — обратились к потребителям энергетики.

Уровень потребления электроэнергии в Украине продолжает расти. 9 января дневной максимум потребления был на 3% больше, чем днем ранее.

Сегодня максимальная нагрузка на энергосистему ожидается в утренние и дневные часы. По прогнозу, его уровень будет оставаться высоким в течение всего дня — с 9:00 до 19:00. Уже в 9:00 уровень потребления на 2,2% больше, чем вчера утром.

Причина — морозная температура по всей территории Украины. Кроме того, за минувшие сутки запитано более 500 населенных пунктов, обесточенных в ряде регионов из-за непогоды. В областях, где возобновляется энергопитание, фиксируется стремительный рост потребления электричества.

Все украинские электростанции работают на максимальной мощности. Вместе с тем, ресурсы гидроэлектростанций ограничены, а солнечные электростанции не могут работать с максимальной мощностью из-за плотной облачности и непогоды. Несколько блоков тепловых электростанций в течение суток вышли в аварийный ремонт.

Напомним, без света в Украине остаются более полутысячи населенных пунктов.