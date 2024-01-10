Зеленский прибыл с визитом в Литву

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Литвы — Вильнюс. Об этом глава государства сообщил в Telegram в среду, 10 января.

По словам Зеленского, в рамках турне он посетит также Эстонию и Латвию.

«Позже буду в Таллине и Риге, а сегодня — Вильнюс. Переговоры с президентом, премьер-министром, спикером Сеймаса. Встречи с представителями политических сил, СМИ и украинской общины», — написал президент.

Зеленский рассказал, что темами переговоров станут безопасность, интеграция Украины в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов, дальнейшая координация европейской поддержки.

«И конечно, наша большая благодарность. За бескомпромиссную поддержку Украины на протяжении всех 10 лет войны, особенно сейчас, после начала полномасштабного вторжения», — добавил украинский лидер.

Напомним, Зеленский назвал главный приоритет для Украины.