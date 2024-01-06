Аркадий Абрамович: сыночек российского олигарха «стал» литовцем

Главное: Сыну Романа Абрамовича Аркадию, на которого записаны миллиардные трасты, выдали литовский паспорт.

Дектали: Сыну Романа Абрамовича Аркадию выдали литовский паспорт осенью 2023 года — это произошло через полтора года после включения его отца в санкционные списки ЕС.

Также паспорт Литвы есть у дочери миллиардера Анны. Уточняется, что дети бизнесмена получили гражданство по происхождению поскольку дедушка и бабушка Абрамовича по отцовской линии были гражданами Литвы.

Ранее западные СМИ сообщали, что за несколько недель до войны в Украине Роман Абрамович переписал на своих детей миллиардные трасты, чтобы избежать санкций. Они стали бенефициарами трастов, где хранятся минимум 4 млрд долларов.