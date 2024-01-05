Кадыров пообещал отдать украинских пленных за снятие санкций с его семьи

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил освободить пленных бойцов Вооруженных сил Украины в обмен на снятие санкций с членов его семьи, пишет российское пропагандистское агентство ТАСС.

Кадыров сообщил, что передал список военнопленных бывшему инспектору ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового поражения Скотту Риттеру.

"Если они снимут санкции с моей мамы, моих дочерей, ни в чем не повинных людей, лошадей, кроме меня, то мы этих людей отдадим", - сказал он.

Сообщается, что во время передачи списка Риттеру показали видеозапись с пленными украинцами, которые якобы сообщили, что предложено освободить 20 пленных при условии снятия санкций с близких Кадырова, его самолетов и лошадей.