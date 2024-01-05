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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украинская версия «Фразы» запущена

Украинская версия «Фразы» запущена

Автор: «Фраза»
05.01.24 15:33
158
Украинская версия «Фразы» запущена

Как мы и обещали, украинская версия сайта «Фраза» официально заработала. Начиная с сегодняшнего дня читатели «Фразы» имеют возможность выбрать, на каком языке им комфортней читать наши новости и статьи: украинском или русском.

Есть еще небольшие недоработки. Пока не запущена украинская версия разделов «Опросы» и «Авторы». Но скоро заработают и они.

Спасибо всем читателям, которые проявили терпение, так долго ожидая запуск украинской «Фразы».

Как известно, согласно закону, с 16 июля 2022 года сайты, функционирующие в украинском поле, должны иметь версию на украинском языке.

Как мы ранее сообщали, в связи с войной у нас долгое время не было возможности заняться запуском украинской версии «Фразы». Но с начала 2023 года этот процесс был запущен.

Тэги: украинский язык, украинская версия

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