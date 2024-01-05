Столичным коммунальщикам разрешили нарушать комендантский час

Управляющим компаниям Киева было поручено не допустить замерзания систем отопления в случае чрезвычайных ситуаций. В связи с этим коммунальщики смогут передвигаться по городу в комендантский час. Об этом сообщает пресс-служба КГВА.

Согласно сообщению, Совет обороны Киева поручил жилищно-эксплуатационным предприятиям, управляющим компаниям всех форм собственности, ОСМД и ЖСК подготовиться, чтобы предотвратить заморозку системы отопления в случае чрезвычайной ситуации, вызванной вражескими обстрелами.

«Для этого оперативный персонал сможет передвигаться по городу в комендантский час при наличии паспорта и служебного удостоверения», — отмечают на портале городских властей.

Так, обслуживающие организации должны безотлагательно провести внеочередную проверку чердаков и технических этажей жилых домов, где расположены отопительные сети.

Кроме того, Совет обороны постановил срочно ликвидировать выявленные недостатки, а именно восстановить нарушенную теплоизоляцию, закрыть окна в местах общего пользования и технических помещениях, устранить сквозняки.

Напомним, что в Киеве не отменяли и не сокращали комендантский час в Новогодние праздники.