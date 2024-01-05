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Новости > В ГУР прокомментировали информацию о подготовке РФ к наступлению на Харьковщине

В ГУР прокомментировали информацию о подготовке РФ к наступлению на Харьковщине

Агата Кловская
05.01.24 14:34
168
В ГУР прокомментировали информацию о подготовке РФ к наступлению на Харьковщине

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк в комментарии РБК-Украина не подтверждает данные источников The Telegraph о якобы подготовке наступления россиян на 15 января. Вместе с тем он отмечает, что определенное накопление сил агрессор все же совершает.

«ГУР фиксирует определенное накопление сил и средств врага на Купянском направлении. Это потенциально может свидетельствовать о том, что оккупанты намерены активизировать наступательные действия именно на этом участке фронта. В то же время мы не можем говорить, что россияне готовят это наступление именно на 15 января», — сказал Черняк.

Вместе с тем представитель украинской военной разведки добавляет, что все попытки оккупационных войск реализовать какие-либо операции стратегического или оперативного уровня до сих пор не имели успехов.

Нашумевший материал The Telegraph сегодня уже прокомментировал и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во время брифинга. Он акцентировал, что на разных направлениях фронта в Харьковской области не фиксируют скопления российских войск.

«Скопления (войск) мы пока не наблюдаем, не фиксируем. Все линии границы — ситуация у нас не изменилась, но мы мониторим все в режиме онлайн, наши военные принимают все необходимые меры, чтобы быть готовым к любым развитиям событий», — заявил Синегубов.

Он объяснил, чтобы говорить о намерениях врага осуществить наступление надо сначала зафиксировать концентрацию его сил на том или ином направлении. Чего, по его словам, пока нет.

«Объективных причин говорить, что враг в ближайшее время будет совершать определенные штурмовые действия по этому направлению (на Севере) нет. Однако эта ситуация может измениться ежеминутно», — уточнил Синегубов.

В то же время руководитель ОВА рассказал, что Россия не отказалась от планов по дальнейшей оккупации территорий Харьковской области. Поэтому нужно быть готовым. И добавляет, что также нужно быть готовыми к возможным новым ударам по врагу по критической и энергетической инфраструктуре.

Напомним, по данным источников The Telegraph, сухопутное наступление российских войск под Харьковом может начаться уже 15 января.

Тэги: Харьковская область, наступление, ГУР, Андрей Черняк

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