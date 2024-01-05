Россияне признали гибель 23 военных в результате точного удара ВСУ по Крыму

Главное: В РФ заявили, что во время удара по Крыму 4 января погибли 23 российских военных. Среди погибших есть высокопоставленные офицеры РФ и «спецназ».

Детали: В РФ заявили о ликвидации 23 своих военных во время украинского удара по временно оккупированному Крыму 4 января. Среди погибших есть высокопоставленные офицеры и «спецназ». Об этом сообщает Телеграмм-канал Крымский ветер со ссылкой на российские паблики и СМИ.

«Попали в цель. Пострадали военные объекты в Сакском районе и недалеко от Севастополя... На двух объектах погибли 23 военных», — говорится в сообщении.

Как пишут российские СМИ, 4 января ВСУ ударили по военным целям в Крыму 10 ракетами, из которых три перехватить не удалось. Среди «200-х» оказалось пять высокопоставленных офицеров ВС России и, как минимум, девять спецназовцев.

Россияне заявляют, что «противовоздушная система России в Крыму ослаблена, в связи с чем ожидаются в ближайшее время новые успешные удары ВСУ».

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