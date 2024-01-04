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Новости > Украина может получить от Японии технологии по производству биотоплива

Украина может получить от Японии технологии по производству биотоплива

Агата Кловская
04.01.24 16:16
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Украина может получить от Японии технологии по производству биотоплива

Главное: Япония хочет передать Украине технологии по производству биотоплива. Планируется представить это как уникальный план вклада на «Японско-украинской конференции по содействию экономической реконструкции», которая состоится в Японии 19 февраля.

Детали: Япония хочет передать Украине технологии, связанные с возобновляемыми источниками энергии. Речь идет о производстве биотоплива. Об этом сообщает Tokyo Shimbun.

«Правительство начало координировать усилия по предоставлению Украине технологий, связанных с возобновляемыми источниками энергии, в качестве меры поддержки Украины, продолжающей подвергаться вторжению со стороны России», — говорится в материале.

Издание отмечает, что проект основан на технологии производства биотоплива, и для Украины, аграрной страны с богатыми сырьевыми ресурсами, было установлено, что он приведет к индустриализации для восстановления.

Планируется представить это как уникальный план вклада на «Японско-украинской конференции по содействию экономической реконструкции», которая состоится в Японии 19 февраля. Целью является достижение соглашения между украинской стороной и японским поставщиком технологий.

Отметим, что Япония, которая не в состоянии оказать военную поддержку, как Европа и США, сделает упор на восстановление и реконструкцию Украины. Предполагается, что японские компании предоставят технологию производства и сопутствующее оборудование.

Биотопливо производят из сельскохозяйственных культур и отходов животноводства. Поскольку оно используется для производства электроэнергии, оно привлекает внимание как технология, способствующая декарбонизации.

«Если бизнес заработает, он станет многообещающим экспортным товаром», — сказал представитель японского правительства.

Они также рассматривают возможность будущего экспорта в Европу, что, как они надеются, поможет Украине заработать иностранную валюту. Сейчас правительство прислушивается к пожеланиям украинской стороны перед созданием Совета содействия реконструкции.

В тему: Япония серьезно помогла Украине финансами.

Тэги: Япония, Украина, биотопливо, технология

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