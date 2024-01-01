Маргрете II: королева Дании отрекается от престола

Главное: В текущем месяце королева Дании Маргрете II отречется от престола. Она передаст корону сыну - принцу Фредерику.

Дептали: В январе королева Дании Маргрете II отречется от престола в пользу своего сына, наследного принца Фредерика. Об этом она заявила в своем новогоднем обращении.

Отречение Маргрете II состоится 14 января, в день, когда исполнится ровно 52 года с тех пор, как она приняла престол от своего отца, короля Фредерика IX.

"В феврале этого года мне сделали обширную операцию на спине. Все прошло хорошо благодаря компетентности врачей, которые заботились обо мне. Тем не менее операция дала повод задуматься о будущем: не пора ли мне передать ответственность следующему поколению. Я решила, что сейчас самое подходящее время. Я отрекусь от престола и передам его своему сыну, кронпринцу Фредерику", - сказала Маргрете II.