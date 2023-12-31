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Новости > Lifecell продают французам

Lifecell продают французам

Александр Панько
31.12.23 11:04
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Lifecell продают французам

Главное: Turkcell продает мобильного оператора Украины Lifecell французскому NJJ Capital. Причины и сумма сделки не раскрываются.

Детали: Турецкая телекоммуникационная компания Turkcell продает третьего по величине мобильного оператора Украины Lifecell французскому NJJ Capital. Об этом сообщает Forbes.

Также Turkcell продает сеть колл-центров (ООО «Глобал Билги») и оператора вышек мобильной связи ООО «Укртауэр».
 
Причины и сумма сделки не раскрываются. В настоящее время передача активов еще не завершилась, отмечает издание.
 
Номинальная стоимость проданных акций составляет 12,7 млрд грн ($333,4 млн) для Lifecell, 47,2 млн грн для ООО «Глобал Билги» и 1,96 млрд грн для ООО «Укртауэр».
 
В тему: 4 октября суд в Украине арестовал акции Lifecell как принадлежащие структурам, связанным с подсанкционным российским бизнесменом Фридманом. 13 октября суд изменил свое решение и распространил арест только на часть акций. В обновленном постановлении говорится, что накладывается арест на корпоративные права в размере 19,8% уставного капитала ООО «Лайфселл».

Тэги: Lifecell

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