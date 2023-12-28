Россия скрыла сотни жертв наводнения в Херсонской области, — СМИ

Главное: Россия «значительно и намеренно» занизила количество погибших во время наводнения в результате подрыва Каховской ГЭС, отмечается в расследовании Associated Press.

Детали: Число жертв наводнения, которое произошло в результате разрушения Каховской ГЭС россиянами в Херсонской области в июне 2023 года, значительно превышает оценки не только России, но и Украины. Об этом сообщает информагентство Associated Press в своем журналистском расследовании.

СМИ пришли к выводу, что российские оккупационные власти «значительно и намеренно» занизили количество погибших во время наводнения, охвативших значительные территории оккупированного левого берега Днепра в Херсонской области.

Опрошенные журналистами свидетели рассказали, что оккупанты взяли под контроль выдачу свидетельств о смерти, немедленно изымая тела, на которые не претендовала семья, и не разрешали местным медицинским работникам и волонтерам иметь дело с умершими, угрожая им, когда они игнорировали приказы.

Во время половодья 59 человек утонули на территории, которую она контролирует. Но журналисты AP пришли к выводу, что только в оккупированных Олешках, где на момент наводнения проживало около 16 000 человек, количество жертв исчисляется по крайней мере сотнями.

По словам трех медработников, которые вели учет погибших в Олешках, и одного волонтера, который прятал тела, погибших хоронили в групповых могилах, а неопознанные тела куда-то увезли, и их больше никто не видел. Люди писали о телах, лежащих на улицах, затем оккупанты их собрали и вывезли в неизвестном направлении.

Медсестры, работавшие в то время в больнице Олешек, рассказали: захватчики дали строгий приказ с запретом выдавать свидетельства о смерти от наводнения. Однако им все еще разрешалось выдавать справки о других причинах смерти.

В первые три дня наводнения, когда оккупационные власти просто сбежали из Олешек, люди самостоятельно хоронили погибших. Информация о них не была учтена.

По оценкам медиков, всего в Олешках утонули от 200 до 300 человек. Большинство — старшего возраста, кто физически не мог покинуть свои дома или подняться на крышу.

Жители Олешек в разговоре со СМИ по возвращении на подконтрольную Украине территорию сказали, что большая часть города уже непригодна для проживания. В настоящее время двух третей Олешков нет, уничтожены целые районы.

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