У пяти украинских банков выявили проблемы

Главное: Проведена оценка устойчивости банков Украины. У пяти финансовых учреждений выявили проблемы.

Детали: Директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова поведала о состоянии украинских банков. Появился «Отчет о финансовой стабильности».

В нем сказано, что проведенная оценка устойчивости банков выявила проблемы у пяти банков, три из которых имеют риск полностью потерять капитал.

Уточняется, что среди банков, которые имеют риски потери капитала полностью, есть и государственный банк.

Подчеркивается, что НБУ после формального завершения оценки обнародует отчет, где расскажет, о каких именно банках идет речь.

Говорится, что речь идет не о необходимости повышения капитала этих банков исключительно путем докапитализации.

Сказано: «Для того чтобы приблизиться к необходимым уровням достаточности капитала, у банков будет срок финальный в апреле 2026-го года. В течение этого срока банки могут осуществить ряд мер. Традиционно это меры по снижению рисков. Это меры также по естественному зарабатыванию капитала через прибыльность».

Сообщается, что у всех крупных банков сейчас есть возможность генерировать прибыль.

Информируется: «Мы не ожидаем, что по результатам оценки устойчивости мы потребуем какой-то прямой к капитализации, в том числе и государственных банков».

В свою очередь, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова проинформировала, что два из этих пяти банков на сегодняшний день требования фактически выполнили, остальным трем банкам нужно будет сформировать планы докапитализации, с которыми они будут работать в течение следующих лет.

Резюмируется, что в уходящем году оценка устойчивости проводилась для двадцати банков только по базовому, но консервативному сценарию: предполагалась реализация кредитного риска и снижение процентной маржи.

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