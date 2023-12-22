Нидерланды подготовят первые 18 истребителей F-16 для отправки в Украину

Главное: Марк Рютте сообщил о решении правительства Нидерландов по подготовке первых истребителей F-16 для передачи Украине. Речь идет о 18 истребителях.

Детали: Правительство Нидерландов приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине. Об этом сообщает Twitter-аккаунт премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

Как рассказал Рютте, утром он провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Среди основных вопросов было решение Евросовета начать переговоры по интеграции Украины в Европейский союз.

«Я поражен прогрессом, достигнутым Украиной, и Нидерланды готовы помогать Украине, поскольку она продолжает работать над реформами, которых требует процесс вступления», — заявил премьер и добавил, что Амстердам приложит все усилия, чтобы достичь договоренности о финансовой поддержке Украины со стороны ЕС во время заседания в феврале 2024 года.

В том же числе Рютте сообщил президенту о решении правительства Нидерландов по подготовке первых истребителей F-16 для передачи Украине.

«Кроме разрешения на экспорт, для того, чтобы поставка состоялась, необходимо выполнить ряд других критериев, включая требования к персоналу и инфраструктуре. Это решение подтверждает неизменную приверженность Нидерландов предоставлению Украине поддержки, необходимой для реагирования на продолжающуюся российскую агрессию», — добавил Рютте.

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