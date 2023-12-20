Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > СБУ объявила в розыск олигарха Фридмана

СБУ объявила в розыск олигарха Фридмана

Александр Панько
20.12.23 20:28
117
СБУ объявила в розыск олигарха Фридмана

Главное: СБУ ищет российского олигарха Михаила Фридмана. Сообщается, что он пропал 10 октября 2023 года.

Детали: СБУ объявила в розыск подсанкционного российского олигарха Михаила Фридмана. Данные об этом появились в базе на сайте МВД.

Фридмана разыскивают по обвинению в «финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины».
 
Сообщается, что Фридман пропал 10 октября 2023 года.

Тэги: Михаил Фридман

Комментарии

Статьи

14.12.23 15:10

Киевстар не работает: в Украине реализовали сценарий апокалиптического фильма «Оставь мир позади»?

Автор: Александр Панько

Дайджест

НБУ призвал украинцев сделать запас продуктов питания: до часа Х осталось 2 недели
19.12.23 17:20

НБУ призвал украинцев сделать запас продуктов питания: до часа Х осталось 2 недели

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
20.12.23 17:34

КРАІЛ знайшла порушення в роботі пов’язаного з росією онлайн-казино Pin-UP, - ЗМІ

20.12.23 16:55

Ученые назвали привычки, которые способствуют долголетию

20.12.23 16:36

Американцы рассказали, чем грозит скрытое переедание

20.12.23 16:33

В Кремле оценили потенциал «формулы мира»

20.12.23 15:56

В столичных маршрутках появилась возможность рассчитываться безналом

20.12.23 15:29

ГУР атаковало Россию новыми дронами, — источники

20.12.23 15:09

Британцы рассказали о небывалой пользе свекольного сока

20.12.23 14:51

В «Киевстаре» устранили проблемы, возникшие сегодня утром

20.12.23 14:34

Стало известно, отменят ли в Украине комендантский час в новогоднюю ночь

20.12.23 16:33

В Кремле оценили потенциал «формулы мира»

20.12.23 14:34

Стало известно, отменят ли в Украине комендантский час в новогоднюю ночь

20.12.23 13:13

В ВСУ объяснили, будет ли мобилизация 18-летних парней

20.12.23 11:56

Трампу запретили участвовать в президентских выборах

20.12.23 11:27

В Украине могут дополнительно мобилизовать до полумиллиона человек

20.12.23 10:49

Зеленский пообещал произвести миллион дронов в следующем году

20.12.23 10:26

В сети «Киевстар» фиксируются новые проблемы

20.12.23 09:54

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 349 190 солдат

20.12.23 09:47

Василий Ломаченко vs Джордж Камбосос: озвучена дата боксерского поединка

19.12.23 21:52

Мобилизацию женщин Зеленский не утвердит, а возраст военнообязанных опустит до 25 лет

14.12.23 15:21

В Крыму раздался мощный взрыв

14.12.23 12:48

Путин дал оценку двум одиозным европейским лидерам, которые не поддерживают Украину

16.12.23 09:27

«Люди важливіші за території»: екс-нардеп закликав Україну до мирних переговорів

15.12.23 08:15

На МКС случилось курьезное происшествие

14.12.23 00:02

В Украине отменят большую часть санитарных норм: что это значит

14.12.23 01:14

Байден отказался помиловать собственного сына

14.12.23 13:57

Путин рассказал об «актуальных задачах» в Украине

14.12.23 09:31

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 342 800 солдат

15.12.23 06:16

Австралийские ученые научились читать мысли

15.12.23 12:49

Стала известна причина массового отравления студентов в Полтаве

Фото и Видео
В ВСУ объяснили, будет ли мобилизация 18-летних парней
В ВСУ объяснили, будет ли мобилизация 18-летних парней
В ВСУ объяснили, будет ли мобилизация 18-летних парней
В ВСУ объяснили, будет ли мобилизация 18-летних парней
Ли Редмонд: умерла женщина с самыми длинными ногтями в мире
Ли Редмонд: умерла женщина с самыми длинными ногтями в мире
В «Дії» провели ряд изменений. Стали известны детали
В «Дії» провели ряд изменений. Стали известны детали
Жертвами пожара в Черниговской области стали молодая мать и ее крошечные дети
Жертвами пожара в Черниговской области стали молодая мать и ее крошечные дети
В Брянской области жалуются на атаки дронов
В Брянской области жалуются на атаки дронов
В Полтаве повестки будут выдавать по графику
В Полтаве повестки будут выдавать по графику
Обстрел Херсонской области: пострадало немало полицейских
Обстрел Херсонской области: пострадало немало полицейских
Появилось видео, как плачет принц Уильям
Появилось видео, как плачет принц Уильям
Венгрию мoгут лишить права голоса в Европарламенте
Венгрию мoгут лишить права голоса в Европарламенте
Неизвестный врезался в машину кортежа Байдена, — СМИ
Неизвестный врезался в машину кортежа Байдена, — СМИ
fraza.com
Новости блогосферы
18.11.23 12:30

Архитектурное убожество современного Киева
19.09.23 20:05

Страшная дилемма мобилизации по-украински
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу
11.08.23 18:34

Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18

Опрос

Чем закончится палестино-израильский конфликт?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.