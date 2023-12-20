СБУ объявила в розыск олигарха Фридмана

Главное: СБУ ищет российского олигарха Михаила Фридмана. Сообщается, что он пропал 10 октября 2023 года.
Детали: СБУ объявила в розыск подсанкционного российского олигарха Михаила Фридмана. Данные об этом появились в базе на сайте МВД.
Главное: СБУ ищет российского олигарха Михаила Фридмана. Сообщается, что он пропал 10 октября 2023 года.
Детали: СБУ объявила в розыск подсанкционного российского олигарха Михаила Фридмана. Данные об этом появились в базе на сайте МВД.
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