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Новости > Ученые назвали привычки, которые способствуют долголетию

Ученые назвали привычки, которые способствуют долголетию

Агата Кловская
20.12.23 16:55
206
Ученые назвали привычки, которые способствуют долголетию

Главное: Ученые перечислили привычки для долголетия. Среди них — здоровый сон, правильное питание, активность и физические упражнения.

Детали: Исследователи из Гарвардского университета определили здоровые привычки, которые помогут увеличить шансы на долгую жизнь. Об этом пишет GQ.

Достаточный сон

«Достаточное количество часов полноценного сна — это то, что помогает телу и мозгу восстанавливаться, выполнять множество функций, бороться со стрессом и даже поддерживать сильный иммунитет, а недостаток сна в крайних случаях может быть даже смертельным. Наука утверждает, что большинству людей необходимо от семи до восьми часов сна в сутки, и этого легко достичь, установив распорядок дня, убрав все отвлекающие факторы и убедившись, что в комнате, в которой мы спим, темно и прохладно», — заявили эксперты.

Питание

«Все, что вы едите, влияет на ваше тело, иногда в лучшую, иногда в худшую сторону. Не стоит впадать в крайности, заботясь о каждой калории, но нужно стараться соблюдать здоровую и сбалансированную диету. Наука утверждает, что лучший способ питания — это средиземноморская диета, поскольку она богата фруктами и овощами, содержит полезные жиры, рыбу и сезонные продукты, которые обычно более свежие и содержат большое количество питательных веществ. Вы также можете контролировать потребление сахара и нездоровой еды, которые могут быть очень вредными», — говорят ученые.

Силовые тренировки

«Тренировки с утяжелителями — один из лучших способов избежать потери мышечной массы с возрастом, иметь сильное тело, защитить кости и даже повысить выносливость, поэтому рекомендуется включать их в свой распорядок дня два-три раза в неделю», — добавили ученые.

Активность

«Достаточно заниматься физическими упражнениями по 150 минут в неделю, но эксперты говорят, что особенно важно также быть более активными в течение дня, если у вас сидячая работа. Рекомендуется, например, подниматься по лестнице вместо использования лифта, ходить на работу пешком, регулярно вставать со стула и вообще больше двигаться», — заявили исследователи.

Отсутствие вредных привычек

«Алкоголь и сигареты сами что ни на есть злейшие враги человечества, и увлекаясь ими, можно сократить себе жизнь на несколько лет, а также увеличить риск развития всех видов заболеваний, включая некоторые виды рака. Поэтому вы должны приложить усилия, чтобы исключить их полностью или хотя бы наслаждаться ими в крайне умеренном количестве. Женщинам можно потреблять не более 5-15 граммов алкоголя в день, а мужчинам — 5-30 г», — заявили ученые.

В тему: Ученые раскрыли секрет долголетия.

Тэги: ученые, общество, наука, привычка, долголетие

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