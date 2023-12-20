В столичных маршрутках появилась возможность рассчитываться безналом

Главное: В маршрутках Киева начали использовать безналичную оплату проезда. Пассажир может оплатить проезд через приложение «Терминал» с помощью банковской карты или устройства с NFC-чипом.

Детали: В Киеве в маршрутных такси на некоторых маршрутах появилась возможность безналичной оплаты проезда через специальное мобильное приложение «Терминал», сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Бесконтактные платежи доступны в 20 автобусах маршрута № 368 Контрактовая — Боярка, 18 автобусах маршрута № 820 Контрактовая — Вишневое, 10 автобусах маршрута № 805 Вокзальная — Вишневое.

«Терминал» работает для Android и iPhone.

Сообщается, что пассажир может оплатить проезд через приложение «Терминал» с помощью банковской карты или устройства с NFC-чипом.

«Терминал» могут использовать не только перевозчики, но и другие предприниматели.

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