Британцы рассказали о небывалой пользе свекольного сока

Главное: Свекольный сок очень полезен для здоровья. Он снижает кровяное давление и улучшает физическую работоспособность у людей с хронической обструктивной болезнью легких.

Детали: Исследователи из Имперского колледжа Лондона в Великобритании поведали о небывалой пользе свекольного сока. Появились данные их отчета.

Эксперты говорят, что этот напиток снижает кровяное давление и улучшает физическую работоспособность у людей с хронической обструктивной болезнью легких.

Отмечается, что в их исследовании принял участие 81 человек с ХОБЛ.

Поясняется, что это прогрессирующее угрожающее жизни заболевание легких характеризуется воспалением дыхательных путей и отеком бронхов.

Добровольцы были случайным образом распределены на две группы: первая в течение двенадцати месяцев ежедневно употребляла 70 миллилитров концентрированного свекольного сока, а вторая принимала плацебо.

Результаты такого опыта дали понять, что у людей, употреблявших концентрированный свекольный сок, наблюдалось среднее снижение систолического артериального давления на 4,5 миллиметра ртутного столба.

У добровольцев из первой группы повысились выносливость и физическая работоспособность – по завершении исследования в течение шести минут они смогли пройти пешком большее расстояние, чем до участия в эксперименте.

Исследователи информируют, что свекольный сок потенциально может стать безопасным вспомогательным средством для лечения ХОБЛ.

Этот напиток способен снизить риск появления осложнений со стороны сердечнососудистой системы у пациентов с этим заболеванием путем нормализации кровяного давления.

В тему: Ученые научились продлевать жизнь при ожирении.