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Новости > Энергетики поведали украинцам о существующих сегодня проблемах

Энергетики поведали украинцам о существующих сегодня проблемах

Агата Кловская
20.12.23 11:36
48
Энергетики поведали украинцам о существующих сегодня проблемах

Главное: Проблемы с электричеством в Украине сохраняются. Стало известно, что происходит.

Детали: В Украине сохраняются проблемы с электричество. Стало известно о ситуации на среду, 20 декабря.

О ней поведали в «Укрэнерго».

Сообщается, что за минувшие сутки в нашей стране случились аварийные отключения на четырех блоках теплоэлетростанции и одной ТЭЦ.

Информируется: «На тепловых электростанциях в течение суток вышли в аварийный ремонт четыре блока. Включены после ремонта два блока. В восточном регионе вышла в аварийный ремонт одна из теплоэлектроцентралей».

Впрочем, как было сказано, сейчас электроэнергии, производимой электростанциями, хватает для обеспечения энергоснабжения всех потребителей.

Однако уровень потребления остается высоким.

Указывается, что Украина ведет импорт электроэнергии на протяжении почти всех суток из Словакии, Румынии и Молдовы. Его общий объем 3981 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 468 МВт. Экспорт не ведется.

Из-за непогоды все еще обесточен 21 населенный пункт в Днепропетровской области.

Также остается сложной ситуация в Донецкой , где без электричества сидят более 60 населенных пунктов.

Кроме этого, продолжаются работы по возобновлению энергопитания потребителей в Харьковской области.

Сказано, что из-за технических повреждений обесточены потребители во Львовской области.

Уточняется, что из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 442 населенных пункта.

В результате обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской, областях.

Аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

В тему: В «Укрэнерго» рассказали o ситуации в энергосистеме.

Тэги: общество, война, регионы, непогода, электричество, Укрэнерго, новости Украины

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