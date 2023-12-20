Нефть снова растет в цене: названы причины

Главное: В мире дорожает нефть. Стало известно, в чем дело.

Детали: В среду, 20 декабря, в мире вновь выросли цены на нефть. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, стоимость февральских фьючерсов на Brent выросла на 1,01% до 80,02 доллара за баррель.

При этом февральские фьючерсы на WTI подскочили на 1,2%, до 74,84 доллара за баррель.

Эксперты говорят, что происходит это на опасениях инвесторов из-за сложностей с судоходством в Красном море.

Дело в том, что накануне правящие на севере Йемена хуситы предупредили, что будут атаковать любые связанные с Израилем суда, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи.

После этого некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через этот регион.

Стоит добавить, что примерно 8% мирового объема нефти проходит транзитом через Суэцкий канал.

Угрозы окажут давление на загрузку танкеров, если судам придется идти по более длинному маршруту вокруг Южной Африки.

Информируется, что движение каждого судна с огибанием африканского континента обходится на миллион долларов дороже и занимает на семь-десять суток больше времени, чем через Красное море.

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