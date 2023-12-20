Стало известно, какой объем внешнего финансирования потребуется Украине в следующем году

Главное: Украина в 2024-м году требуются 37,3 миллиарда долларов внешнего финансирования. Это меньше, чем планировалось.

Детали: Министр финансов Сергей Марченко поведал, какой объем внешнего финансирования потребуется Украине в 2024-м году. Произошло это во время встречи с руководителями центральных банков стран G7, руководством Евросоюза, МВФ и Всемирного банка.

Говорится, что это 37,3 миллиарда долларов.

Чиновник сказал: «Потребность во внешнем финансировании на 2024 год удалось уменьшить с 41 миллиарда долларов благодаря мерам по максимизации доходов госбюджета, активизации внутреннего рынка заимствований и других мероприятий. Также были сокращены все капитальные расходы госбюджета».

Кроме этого сообщается, что в следующем году ключевыми задачами являются военная кампания и социальная поддержка.

Подчеркивается, что оборона и безопасность финансируется исключительно за счет внутренних доходов бюджета.

В то же время, для обеспечения потребностей социальной сферы правительство рассчитывает на помощь международных партнеров.

Финансист отмечает, что в уходящем году Министерству финансов удалось привлечь уже более 39 миллиардов долларов внешнего финансирования.

До конца года помощь доноров достигнет около 42,3 миллиардов долларов.

Сергей Марченко поведал: «В 2023-м году экономика Украины демонстрирует устойчивость и развитие. Рост ВВП прогнозируется на уровне до 5%, инфляция снизилась с 26,6% в прошлом году до 5,1% в ноябре этого года. За 11 месяцев поступления в государственный бюджет от таможни и налоговой увеличены на 4,4 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го года».

В тему: В НБУ рассказали, будет ли у нашей страны поддержка Запада в следующем году.