Стало известно, кого в Украине считают уклонистами

Главное: Выяснилось, кого в Украине считают уклонистами. Нужно встать на учет в местный ТЦК.

Детали: Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо поведал, кого считают уклонистами во время мобилизации. Его слова цитирует РБК-Украина.

Поясняется, что военнообязанный мужчина при смене места жительства по закону имеет семидневный срок, чтобы встать на учет в новый территориальный центр комплектования по месту жительства, труда и т.д.

Отмечается, что если он этого не сделал, то все уведомления для него будут осуществляться по предварительному адресу регистрации, где он стоит на военном учете.

Говорится, что данные мероприятия по уведомлению производятся для уточнения военно-учетных данных.

Сообщается, что это происходит из-за того, что некоторые граждане таким образом уклоняются от мобилизации.

Резюмируется: «То есть, не обновив свои учетные данные, не став на учет в новый территориальный центр комплектования и социальной поддержки, пытаются избежать мобилизации».

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