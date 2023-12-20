Зеленский пообещал произвести миллион дронов в следующем году

Главное: Владимир Зеленский заявил, что во время Ставки «было громко», потому что из-за бюрократических советских процессов тысячи дронов лежали на складе в то время, как они необходимы на фронте. Он пообещал миллион дронов уже в следующем году.

Детали: Во время пресс-конференции 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в следующем году в Украине будет произведен миллион дронов.

«Я положительно отношусь к производству дронов. Должна быть и структура по управлению дронов. У меня была сейчас ставка, один из ключевых вопросов — производство дронов и поставок. Миллион дронов в следующем году мы произведем», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что во время Ставки «было громко», потому что из-за бюрократических советских процессов тысячи дронов лежали на складе в то время, как они необходимы на фронте.

«26 000 дронов лежали на одном складе и не доехали до фронта из-за бюрократического процесса. Я просто в шоке, как может не доехать то, что произведено нами», — сказал Зеленский.

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