Пенсионер выиграл в лотерею миллион гривен

Главное: Миллион гривен выиграл в лотерею пенсионер. Мужчина из Черновцов.

Детали: 65-летний пенсионер из Черновцов по имени Дмитрий выиграл в лотерею «Лото-Забава» миллион гривен. Мужчине удалось сорвать джек-пот.

Об этом информирует пресс-служба оператора государственных лотерей МСЛ.

Счастливчик признался, что чувствовал, что выиграет в лотерею, потому что ему это приснилось.

Он сказал: «Конечно, во сне это был не джек-пот, но я помню, что весь сон я был очень счастлив. Мне очень хотелось, чтобы этот сон был вещим, так и случилось. С того момента мне стало очень везти, но все время не хватало какой-то одной цифры, чтобы выиграть большой приз».

Уточняется, что победитель узнал о выигрыше во время прямого эфира.

Пенсионер поведал: «У меня было шесть билетов. У первых четырех были мелкие выигрыши. Когда я начал зачеркивать числа в пятом билете, я сразу понял, что что-то будет, ведь один за другим я зачеркнул все числа. Однако я не поверил своим глазам, решил еще раз убедиться, что я миллионер, и сверить номер выигрышного билета с тем, что озвучил ведущий. Конечно, они совпали. И вот это я называю хороший стресс: радовался так, что пришлось мерить давление».

Сейчас мужчина думает, как потратить свои деньги.

В тему: Австралиец выиграл баснословные деньги в лотерею.