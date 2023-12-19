Мобилизацию женщин Зеленский не утвердит, а возраст военнообязанных опустит до 25 лет

Главное: Президент Украины заявил, что не подпишет законопроект о мобилизации женщин, утвердит понижение возраста мобилизации до 25 лет и не утвердит призыв дополнительных 450-500 тысяч человек.
Детали: Владимир Зеленский заявил, что не подпишет законопроект о мобилизации женщин. При этом он сказал, что скорее всего утвердит понижение возраста мобилизации до 25 лет.
Также Зеленский заявил, что военные предложили призвать дополнительных 450-500 тысяч человек. Но, судя по словам президента, он этой цифры пока не утвердил, поскольку пока нет понимания по ротациям и отпускам для действующих военных.