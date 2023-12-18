У «Киевстара» заработали SMS-сообщения

Главное: «Киевстар» возвращается к полноценной работе. Возобновлены SMS-сообщения.

Детали: Мобильный оператор «Киевстар» восстанавливает свою работу после сильной хакерской атаки 12 декабря. Снова появился доступ к услуге SMS-сообщений для всех абонентов, в том числе и в роуминге.

В компании поведали: «Наконец-то уже можно отправить родным SMS-ку о том, как вы соскучились. Восстановили доступ к услугам SMS, в том числе в роуминге».

Уточняется, что, кроме этого, для абонентов вновь доступна голосовая связь и мобильная передача данных.

Также эксперты начинают восстанавливать доступ к M2M для бизнес-клиентов.

Информируется, что «Киевстар ТВ» работает и предоставляет бесплатный доступ к платформе, пока ликвидируют последствия, в том числе и для неавторизованных пользователей.

Впрочем, как подчеркивается, восстановительные работы после технического сбоя продолжаются.

Уточняется, в некоторых населенных пунктах устраняют проблемы, связанные с доступностью «Домашнего Интернета».

Резюмируется: «Наши инженеры сообщают, что работы проходят постепенно, потому что этого требует безопасность. Как только все стабилизационные мероприятия будут завершены, мы проинформируем вас и начнем начисления компенсаций».

В тему: «Киевстар» стабилизировал связь в Киеве и возобновил роуминг.