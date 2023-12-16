Правки Лозового это... поясняем на пальцах в чем суть законодательных изменений

Правки Лозового — это ряд поправок, внесенных в Закон Украины № 2147-ѴІІІ в октябре 2017 года, которые касаются процесса уголовного расследования. Автором этих правок является народный депутат от партии Ляшко Андрей Лозовой.

Суть Правок Лозового в уголовно-процессуальное кодекс Украины выражается в следующих изменениях:

1. Внесено дополнение в часть 1 статьи 284 Уголовно-процессуального кодекса, которое устанавливает окончание срока досудебного расследования после объявления подозрения как основание для закрытия уголовного производства.

2. Изменен порядок продления срока досудебного расследования. Теперь руководство органа прокуратуры утратило полномочия продлевать срок до 6 и 12 месяцев, они перешли к следственному судье.

По сути Правки Лозового устанавливают ясные правила ведения расследования.

К примеру, предусмотрена обязательная видеофиксация обыска, присутствие адвоката у подозреваемого во время обыска и другие меры, которые не позволяют следователям затягивать процесс с момента начала расследования до передачи дела в суд. Адвокат Ростислав Кравец объясняет, что эти изменения вводили судебный контроль над уголовными производствами, предотвращая возможность ненадлежащего использования уголовных дел в ущерб бизнесу или политическим оппонентам.

Согласно Правкам Лозового, после начала уголовного производства и объявления подозрения прокурор может продлить срок досудебного расследования только на один месяц, а дальнейшее его продление должно осуществляться под судебным контролем.

Известно, что некоторые организации, занимавшиеся зрелищными уголовными делами, не следовали закону в процессе расследования, и теперь множество таких дел может быть закрыто просто из-за истечения срока. Практически это означает, что деятельность Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) может быть приостановлена.

В настоящее время возникла ситуация, при которой все зрелищные уголовные дела, в которых активно рекламировались НАБУ и САП, касающиеся арестов коррупционеров и краж на миллиарды гривен, оказались пустышками. По сути, эти органы лишь начинали расследование, не предпринимая действий в течение многих лет, и в настоящее время эти дела логически завершаются. Они не обращались в суд за продлением сроков, и, соответственно, сроки истекли. Сегодня правки Лозового планируют отменить с целью снятия ответственности с НАБУ и САП. Если эти изменения будут отменены, это, по мнению адвоката, приведет к возможности установления тоталитарного режима в стране.