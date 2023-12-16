Угнала Uber, потому что спешила на самолет: женщине светит наказание по двум статьям

Главное: Женщина угнала Uber, потому что таксист «ехал слишком медленно», а она опаздывала на самолет.

Детали: Водитель Uber не отреагировал на замечание недовольной пассажирки о том, что необходимо поторопиться в аэропрт, поэтому она выкинула его телефон в окно. А когда таксист вышел, угнала машину и, на всякий случай, прихватила его кредитную карту.

Она действовала так быстро, что даже успела заскочить в магазин и сделать покупки, воспользовавшись картой водителя.

Теперь ей грозит суд и наказание по двум статьям.