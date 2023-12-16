Угнала Uber, потому что спешила на самолет: женщине светит наказание по двум статьям

Главное: Женщина угнала Uber, потому что таксист «ехал слишком медленно», а она опаздывала на самолет.
Что с Киевстаром? Основные версии глобального сбоя
Главное: Женщина угнала Uber, потому что таксист «ехал слишком медленно», а она опаздывала на самолет.
Мэттью Перри: причина смерти актера уже известна
Сяо Юй: девушке удалили 300 камней из почек
Дочь, находящегося в розыске Ярослава Дубневича, прикупила домик за 600 тыс. евро
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Екатерина Тышкевич: состояние знаменитой актрисы заметно улучшилось
В Китае зафиксировали уникальное природное явление
Киевлянам компенсируют расходы из-за закрытого метро
Путину не удастся пережить Запад и США, — Госдеп
Украинцам рассказали, какой будет погода на выходных
Депутат Сергей Батрин подорвал гранаты в здании сельсовета на Закарпатье. Много пострадавших
Германия передала Украине второй ЗРК Patriot
США все же могут принять помощь Украине в этом году?
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 343 890 солдат
Решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС принято
Кирилл Буданов: У Путина нет планов по ведению войны в 2025 году
Путин хочет захватить Харьков, Запорожье и Днепр, - Bild
В Крыму раздался мощный взрыв
Путин рассказал об «актуальных задачах» в Украине
Мир решил отказаться от ископаемого топлива
Эксперт Олег Жданов рассказал о зависимостях в рядах ВСУ и причинах
Стало известно, какие электромобили предпочитают покупать украинцы: самые популярные марки
В Крыму раздался мощный взрыв
Украинские нардепы массово хотят сдать свои мандаты
Когда восстановят связь «Киевстар» в компании не знают
Саркози выступил против членства Украины в НАТО
Украинским бюджетникам хотят дважды повысить зарплаты
Украинцев предупредили о пике коронавируса
В ООН сообщили, сколько денег требуется выделить в 2024-м году на гуманитарные нужды
Путин дал оценку двум одиозным европейским лидерам, которые не поддерживают Украину
Запад определил роли: Зеленский - мечтатель, Ермак - мощный политик
Архитектурное убожество современного Киева
Страшная дилемма мобилизации по-украински
Украинский малый бизнес уходит в Польшу