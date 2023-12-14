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Новости > В Киеве горела школа, детей и работников эвакуировали

В Киеве горела школа, детей и работников эвакуировали

Агата Кловская
14.12.23 15:49
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В Киеве горела школа, детей и работников эвакуировали

Главное: В одном из районов Киева горела школа. Из здания были эвакуированы 665 детей и 60 работников. Никто не пострадал.

Детали: В Святошинском районе Киева по ул. Серповой 14 декабря произошел пожар в школе. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

Отмечается, что возгорание произошло в подвальном помещении учебного корпуса. Пожар был ликвидирован.

Из школы на свежий воздух были эвакуированы 665 детей и 60 работников. Никто не пострадал.

В тему: В Киеве на блокпосту около школы 253 произошла стрельба.

Тэги: Киев, пожар, общество, школа

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