В Киеве горела школа, детей и работников эвакуировали

Главное: В одном из районов Киева горела школа. Из здания были эвакуированы 665 детей и 60 работников. Никто не пострадал.

Детали: В Святошинском районе Киева по ул. Серповой 14 декабря произошел пожар в школе. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

Отмечается, что возгорание произошло в подвальном помещении учебного корпуса. Пожар был ликвидирован.

Из школы на свежий воздух были эвакуированы 665 детей и 60 работников. Никто не пострадал.

В тему: В Киеве на блокпосту около школы 253 произошла стрельба.