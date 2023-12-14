В Киеве горела школа, детей и работников эвакуировали

Главное: В одном из районов Киева горела школа. Из здания были эвакуированы 665 детей и 60 работников. Никто не пострадал.
Детали: В Святошинском районе Киева по ул. Серповой 14 декабря произошел пожар в школе. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.
Отмечается, что возгорание произошло в подвальном помещении учебного корпуса. Пожар был ликвидирован.
Из школы на свежий воздух были эвакуированы 665 детей и 60 работников. Никто не пострадал.
В тему: В Киеве на блокпосту около школы 253 произошла стрельба.