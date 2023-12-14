Под Белгородом чиновники подорвались на российской противотанковой мине. Одному оторвало ноги

Главное: В Белгородской области два чиновника подорвались на мине, установленной российскими военными. Губернатор Белгородской области подтвердил, что автомобиль с должностными лицами наехал на мину российских солдат.

Детали: Двое чиновников Краснояружского района пограничной с Украиной Белгородской области РФ, ехавших на автомобиле УАЗ-Патриот, взорвались на установленной российскими военными мине. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Эту информацию также подтвердил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков на своем Telegram-канале.

«Чья мина... и так понятно. Российская противотанковая мина, чтобы наши ДРГ не прошли. Успешное минирование», — резюмировал Андрющенко.

В результате подрыва на мине заместителю главы Краснояружской администрации Игорю Бородаенко оторвало ноги. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

У главы администрации Вязовского сельского поселения Галины Пащенко — минно-взрывная травма и рваные раны мягких тканей головы.

Третий пассажир обошелся сотрясением мозга и закрытой травмой органов грудной клетки и брюшной полости.

«Прекрасная иллюстрация побед, о которых сегодня Путин будет... рассказывать россиянам», — отметил Андрющенко.

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