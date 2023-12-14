Путин дал оценку двум одиозным европейским лидерам, которые не поддерживают Украину

Главное: Владимир Путин дал характеристику Роберту Фицо и Виктору Орбану. Лидеры Словакии и Венгрии не поддерживают Украину.

Детали: Президент России Владимир Путин дал характеристику премьер-министрам Словакии и Венгрии Роберту Фицо и Виктору Орбану, которые не поддерживают Украину во время войны. Произошло это во время прямой линии.

Российский лидер сказал: «Роберт Фицо появился сейчас после выборов, ну Виктор Орбан в Венгрии, я уже много раз говорил, они не пророссийские политики, они пронациональные, они защищают свои интересы».

Он добавил: «Но таких нет больше, их просто нет, я не знаю с чем это связано, связано это с большой зависимостью от старшего брата - от США».

В тему: Премьер Словакии раскритиковал стратегию ЕС и США по Украине.

Ранее Орбан поведал о разговоре с Зеленским и пожелал встретиться с Путиным.