Макрон, Шольц и Мишель встретятся с Орбаном перед саммитом ЕС. Тот говорит, что «не сдвинется с места»

Главное: Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Шарль Мишель собираются поговорить с Орбаном, чтобы «согласовать общую линию» перед саммитом лидеров стран ЕС. Венгерский премьер говорит, что «не сдвинется с места» в вопросе Украины.

Детали: Президент Европейского совета Шарль Мишель, лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц встретятся с премьером Венгрии Виктором Орбаном перед началом саммита лидеров ЕС. Об этом сообщает Politico и The Guardian.

По данным Politico, вечером 13 декабря Мишель, Макрон, Шольц и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели встречу. Они собирались, чтобы «согласовать общую линию» перед саммитом.

Утром 14 декабря перед саммитом ЕС Мишель, Макрон и Шольц проведут рабочий завтрак с Орбаном. Издание отмечает, что лидеры попытаются убедить премьера Венгрии по решениях, которые он блокирует. В частности, в отношении Украины.

Прибыв на саммит лидеров ЕС, Орбан заявил, что Венгрия «не сдвинется с места» в вопросе членства Украины в ЕС.

«Расширение не является теоретическим вопросом. Расширение — это юридически детализированный процесс, основанный на заслугах, у которого есть предпосылки... сейчас нет причин вести переговоры о членстве Украины. Даже не договариваться», — заявил Орбан.

Он также прокомментировал позицию Венгрии по одобрению финансирования помощи Украине.

«Деньги для Украины в ближайшей перспективе уже есть в бюджете. Если мы хотим давать больший срок и больше денег, мы должны обходиться вне бюджета, и мы это поддерживаем», — сказал премьер Венгрии.

Польское издание PolskieRadio24 сообщает, что начало саммита лидеров стран ЕС отложили. По данным СМИ, продолжаются переговоры Орбана с главой Евросовета, Макроном и Шольцом. На них присутствует и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Это последняя возможность убедить главу венгерского правительства изменить свое мнение», — отмечает издание.

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