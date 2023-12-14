Главное: Словакия частично разблокировала границу с Украиной. Государственная пограничная служба Украины сообщила, что в настоящее время оформлено 28 грузовых автомобилей.

Детали: Границу Украины со Словакией частично разблокировали. В пункте пропуска Ужгород возобновили пропуск грузовиков в Словакию. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины на своем Telegram-канале.

«По состоянию на 06:00 в пункте пропуска Ужгород на выезд из Украины оформлено 28 грузовых автомобилей. 24 из них уже прошли все виды контроля на словацкой стороне», — говорится в сообщении.

Словацкая сторона с вечера среды, 13 декабря, частично возобновила пропуск транспорта на выезд из Украины.

Ранее появилась информация, что на въезд в Словакию будут принимать по два автомобиля в час. Однако фактически в час пропускают по три-четыре грузовика.

В тему: На границах Украины стоят тысячи грузовиков.