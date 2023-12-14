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Новости > Одиозный республиканец сделал очередное скандальное заявление по войне в Украине

Одиозный республиканец сделал очередное скандальное заявление по войне в Украине

Агата Кловская
14.12.23 11:03
61
Одиозный республиканец сделал очередное скандальное заявление по войне в Украине

Главное: Вивек Рамасвами снова комментирует войну в Украине. Говорит, что нашей стране придется отдать России часть территорий.

Детали: Кандидат в президенты США республиканец Вивек Рамасвами продолжает комментировать войну в Украине. Очередные одиозные заявления прозвучали на встрече с избирателями.

Политик, говоря о том, как завершить боевые действия в нашей стране, сказал: «Я не думаю, что решение в отправке очередных денег, решение – в дипломатии».

По его словам, «закономерны сомнения тех, кто не понимает, чего США смогут добиться отправкой очередных 60 миллиардов долларов, чего не добились предыдущими средствами».

Также республиканец считает, что Украине придется отдать часть территорий России: «Я предлагаю разумную сделку, которая предусматривала бы сохранение суверенитета Украины. Да, с некоторыми уступками территорий, восточных регионов, где проживает русскоговорящее население. И обязательство о том, что Украину не примут в НАТО, но только, если Владимир Путин выйдет из военного союза с Китаем».

Он резюмировал, что война в нашей стране не продвигает интересы США и увеличивает риски мировой войны.

В тему: Потенциальный вице-президент Трампа заявил, что в Украине преследуют христиан.

Тэги: США, Украина, Россия, мир, политика, война, Вивек Рамасвами

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