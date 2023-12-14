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Новости > Аргентину продолжает лихорадить после избрания нового президента

Аргентину продолжает лихорадить после избрания нового президента

Агата Кловская
14.12.23 10:17
108
Аргентину продолжает лихорадить после избрания нового президента

Главное: После избрания нового президента Аргентину продолжает лихорадить. Инфляция зашкаливать.

Детали: После того, как Хавьер Милей стал новым президентом Аргентины, страну продолжает сильно лихорадить. Все очень плохо.

Так, как информировал Национальный институт статистики, потребительские цены в ноябре выросли на 12,8% по отношению к октябрю, набрав с начала года уже 148,2%, а в годовом выражении рост достиг 160,9%.

В то же время, как стало известно, местные нефтяники поднимают цены на бензин на 37% после оглашения новым правительством мер по выходу из экономического кризиса.

Уточняется, что Shell подняла цены на 37% на всех станциях страны, а государственная YPF и другие компании повторят этот рост в ближайшие несколько часов.

Стоит сказать, что это уже второе повышение за последние несколько дней: за несколько дней до инаугурации Хавьера Милея цены на большинстве заправок выросли примерно на 15%.

Кроме этого власти страны работают над условиями для возвращения капиталов в страну, граждане, которые это сделают, получат своеобразную амнистию, поведал министр экономики Луис Капуто.

Было сказано: «Будет оказано содействие тем, кто будет вносить доллары в аргентинскую банковскую систему. Тот, кто внесет доллары, не будет ничего платить. Тот, кто выводит доллары из банковской системы, заплатит пять процентов. Если у вас деньги под матрасом, в сейфе или за границей и вы их принесете в нашу банковскую систему, вы ничего не заплатите».

Чиновник добавил: «Мы хотим, чтобы капиталы вернулись. Для страны дорогого стоит, что деньги бегут из нее. Если бы эти деньги вернулись, у нас бы не было проблем с дефицитом бюджета. Мы стараемся создать условия, чтобы капитал вернулся».

В тему: В Аргентине решили обвалить курс песо.

Тэги: мир, экономика, Аргентина, Хавьер Милей

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