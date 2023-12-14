В России Кирилла Буданова объявили в розыск

Главное: Кирилла Буданова внесли в базу розыска МВД России — его подозревают в терроризме. Впрочем, там не уточнили, о какой именно статье идет речь.

Детали: Главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в России объявили в розыск. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщили РосСМИ.

Отмечается, что в России его обвиняют в терроризме, но о какой статье идет речь, не уточняют.

В октябре Следственный комитет РФ заочно выдвинул обвинение Буданову, командующему Воздушными силами Николаю Олещуку, командующему Военно-морскими силами Алексею Неижпапи, а также командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Сергею Бурденюку в совершении террористических атак на территории России.

В ГУР прокомментировали эти обвинения, назвав их «признанием высокого профессионализма».

В тему: Стало известно, как Буданов реагирует на свою «смерть».