Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Ситуация на фронтах ожесточается: что говорят военные

Ситуация на фронтах ожесточается: что говорят военные

Александр Панько
14.12.23 09:47
121
Ситуация на фронтах ожесточается: что говорят военные

Главное: Украина продолжает свое контрнаступление. Военные поведали, что происходит на фронтах.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на четверг, 14 декабря.

За минувшие сутки произошло 120 боевых столкновений.

Противник нанес 17 ракетных и 36 авиационных ударов, совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В результате российских ударов, увы, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

За прошлые сутки россияне нанесли авиационный и ракетный удар по Украине. В результате боевой работы силами и средствами ПВО были уничтожены 31 из 32 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Последствия ракетного удара уточняются.

Россия атаковала нашу страну 10 ударными БпЛА типа Shahed-136/131. Все дроны были уничтожены.

К сожалению, авиационные удары получили Константиновка и Новомихайловка Донецкой области. Под артиллерийским огнем оказались более ста населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

Сообщается, что в зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

Отмечается, что в зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении ВСУ отбили 21 атаку в районе Синьковки и еще две атаки восточнее Петропавловки Харьковской области.

Говорится, что на Лиманском направлении украинские воины отразили две атаки в районе Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

Сказано, что на Бахмутском направлении ВСУ отразили шесть атак возле Ивановского, Андреевки и Клещиевки Донецкой области. Украинские военные продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Уточняется, что в зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на Авдеевском направлении украинские военные продолжают сдерживать противника, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. ВСУ стойко держат оборону, нанося россиянам значительные потери.

В то же время, ВСУ успешно отразили 29 атак россиян восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 28 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Кроме этого, на Марьинском направлении ВСУ удерживают россиян в районах Новомихайловки и Красногоровки Донецкой области. Здесь наши защитники отразили 19 атак.

Также на Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

Украинцам рассказали, что на Запорожском направлении ВСУ отразили шесть атак вблизи Роботиного и западнее Вербового Запорожской области.

Военные поведали, что на Мелитопольском направлении ВСУ продолжают активными действиями наносить России урон в живой силе и технике, истощают противника вдоль всей линии фронта.

Известно, что в зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на Херсонском направлении украинские военные в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам россиян.

Добавим, что за сутки украинская авиация нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

Резюмируется, что подразделения ракетных войск поразили пункт управления, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также боеприпасов России.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 342 800 солдат.

Тэги: общество, Россия, война, контрнаступление, Генштаб, ВСУ, новости Украины

Комментарии

Статьи

13.12.23 21:00

Киевстар не работает: в Украине реализовали сценарий апокалиптического фильма «Оставь мир позади»?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Что с Киевстаром? Основные версии глобального сбоя
12.12.23 20:49

Что с Киевстаром? Основные версии глобального сбоя

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
14.12.23 11:03

Одиозный республиканец сделал очередное скандальное заявление по войне в Украине

14.12.23 10:56

Мир решил отказаться от ископаемого топлива

14.12.23 10:37

В России Кирилла Буданова объявили в розыск

14.12.23 10:17

Аргентину продолжает лихорадить после избрания нового президента

14.12.23 09:45

В «Киевстаре» объяснили, как хакеры сумели взломать защиту оператора

14.12.23 09:34

США не примут помощь Украине в этом году

14.12.23 09:31

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 342 800 солдат

14.12.23 09:00

Эстония эпично отгородилась от России забором

14.12.23 08:14

В ЕС рассказали о «запасном плане» по Украине

14.12.23 10:56

Мир решил отказаться от ископаемого топлива

14.12.23 09:34

США не примут помощь Украине в этом году

14.12.23 09:31

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 342 800 солдат

13.12.23 17:57

37 грн за доллар: НБУ официально опустил гривну до новой психологической отметки

13.12.23 16:55

Дания представит Украине новый пакет помощи на миллиард евро

13.12.23 15:54

Украина получит от Норвегии дополнительные системы ПВО NASAMS

13.12.23 13:34

В СБУ рассказали, когда «Киевстар» приступит к запуску мобильной связи и интернета

13.12.23 12:26

«Киевстар» рассматривает несколько сценариев восстановления работы

13.12.23 11:52

Стало известно, какое вооружение получит Украина от США в рамках нового пакета помощи

13.12.23 10:21

В Киеве после ночной атаки 35 домов остались без света

08.12.23 16:57

В Минздраве рассказали, сколько украинцев умерли от коронавируса за два последних месяца

08.12.23 05:23

В Белом доме рассказали, как должна завершиться война в Украине

07.12.23 11:28

В НБУ попытались спрогнозировать, что будет с курсом гривны

07.12.23 15:40

В Украине разрешили лоббизм: что это значит

08.12.23 09:00

Стало известно, сколько стоит одна акция компании SpaceX

08.12.23 16:40

Кабмин установил спецрежим в пограничной полосе

07.12.23 16:56

Автогаз на украинских заправках продолжает дешеветь

08.12.23 22:01

Василий Кухарский: на войне погиб украинский актер

11.12.23 14:57

Украинские нардепы массово хотят сдать свои мандаты

08.12.23 16:47

Ученые назвали два самых эффективных средства от головной боли

Фото и Видео
Різдво кота Боба: у чому секрет популярнсоті фільма?
Різдво кота Боба: у чому секрет популярнсоті фільма?
Різдво кота Боба: у чому секрет популярнсоті фільма?
Різдво кота Боба: у чому секрет популярнсоті фільма?
Зеленский с неанонсированным визитом прибыл в Норвегию
Зеленский с неанонсированным визитом прибыл в Норвегию
Появилось видео, как Байден высморкался во время выступления Зеленского
Появилось видео, как Байден высморкался во время выступления Зеленского
Зеленский рассказал о продвижении ВСУ под Горловкой
Зеленский рассказал о продвижении ВСУ под Горловкой
В Киеве подтапливает еще одну станцию метро
В Киеве подтапливает еще одну станцию метро
Появилось новое видео с места ликвидации Кивы
Появилось новое видео с места ликвидации Кивы
Зеленский поговорил с Орбаном: стали известны некоторые подробности беседы
Зеленский поговорил с Орбаном: стали известны некоторые подробности беседы
Появилось видео, как в Питере школьники поглумились над Вечным огнем
Появилось видео, как в Питере школьники поглумились над Вечным огнем
KISS показали своих цифровых аватаров
KISS показали своих цифровых аватаров
Мятежная луна: Дитя огня (2023): дата выхода и трейлер новой фантастики от Netflix
Мятежная луна: Дитя огня (2023): дата выхода и трейлер новой фантастики от Netflix
fraza.com
Новости блогосферы
29.11.23 09:50

Запад определил роли: Зеленский - мечтатель, Ермак - мощный политик
18.11.23 12:30

Архитектурное убожество современного Киева
19.09.23 20:05

Страшная дилемма мобилизации по-украински
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу

Опрос

Чем закончится палестино-израильский конфликт?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.