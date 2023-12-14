Ситуация на фронтах ожесточается: что говорят военные

Главное: Украина продолжает свое контрнаступление. Военные поведали, что происходит на фронтах.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на четверг, 14 декабря.

За минувшие сутки произошло 120 боевых столкновений.

Противник нанес 17 ракетных и 36 авиационных ударов, совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В результате российских ударов, увы, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

За прошлые сутки россияне нанесли авиационный и ракетный удар по Украине. В результате боевой работы силами и средствами ПВО были уничтожены 31 из 32 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Последствия ракетного удара уточняются.

Россия атаковала нашу страну 10 ударными БпЛА типа Shahed-136/131. Все дроны были уничтожены.

К сожалению, авиационные удары получили Константиновка и Новомихайловка Донецкой области. Под артиллерийским огнем оказались более ста населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

Сообщается, что в зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

Отмечается, что в зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении ВСУ отбили 21 атаку в районе Синьковки и еще две атаки восточнее Петропавловки Харьковской области.

Говорится, что на Лиманском направлении украинские воины отразили две атаки в районе Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

Сказано, что на Бахмутском направлении ВСУ отразили шесть атак возле Ивановского, Андреевки и Клещиевки Донецкой области. Украинские военные продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Уточняется, что в зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на Авдеевском направлении украинские военные продолжают сдерживать противника, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. ВСУ стойко держат оборону, нанося россиянам значительные потери.

В то же время, ВСУ успешно отразили 29 атак россиян восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 28 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Кроме этого, на Марьинском направлении ВСУ удерживают россиян в районах Новомихайловки и Красногоровки Донецкой области. Здесь наши защитники отразили 19 атак.

Также на Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

Украинцам рассказали, что на Запорожском направлении ВСУ отразили шесть атак вблизи Роботиного и западнее Вербового Запорожской области.

Военные поведали, что на Мелитопольском направлении ВСУ продолжают активными действиями наносить России урон в живой силе и технике, истощают противника вдоль всей линии фронта.

Известно, что в зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на Херсонском направлении украинские военные в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам россиян.

Добавим, что за сутки украинская авиация нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

Резюмируется, что подразделения ракетных войск поразили пункт управления, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также боеприпасов России.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 342 800 солдат.