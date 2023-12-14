В «Киевстаре» объяснили, как хакеры сумели взломать защиту оператора

Главное: Президент «Киевстара» Александр Комаров отметил, что враг попал в инфраструктуру компании через учетную запись одного из сотрудников.

Детали: Российским хакерам удалось сломать защиту мобильного оператора «Киевстар» из учетной записи одного из сотрудников компании. Об этом в среду, 13 декабря, заявил президент компании «Киевстар» Александр Комаров в эфире национального телемарафона.

По его словам, это стало причиной того, что злоумышленникам удалось пробить систему защиты оператора.

«Это произошло, поскольку был скомпрометирован учетный пул, скомпрометирована учетная запись кого-то из сотрудников и враг смог попасть внутрь инфраструктуры компании», — отметил он.

В настоящее время продолжаются следственные действия, добавил Комаров.

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