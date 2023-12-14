США не примут помощь Украине в этом году

Главное: Глава Палаты представителей Конгресса США отказался продолжить работу депутатов на неделю перед Рождественскими праздниками для рассмотрения помощи Украине. В Белом доме назвали это отказом от шагов, жизненно важных для национальной безопасности США.

Детали: Спикер нижней палаты Конгресса США — Палаты представителей — республиканец Майк Джонсон отказался поддержать призыв лидера демократов в Сенате о продлении на неделю работы обеих палат для принятия дополнительного финансирования, в частности, для Украины. Об этом сообщает Укринформ.

В Белом доме назвали это отказом от шагов, жизненно важных для национальной безопасности США.

«Как вы слышали вчера от президента (Байдена — ред.), американский народ не будет отворачиваться от Украины и ее борьбы за свободу против тирании. Но спикер Джонсон сказал, что Палата представителей завершит свою работу завтра без согласования вопросов границы, без финансирования Израиля, без финансирования неотложных потребностей для Украины», — отметила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что это поощряет потенциальных агрессоров в глобальном масштабе.

«Мир наблюдает за действиями республиканцев в Конгрессе. Москва, Пекин и Тегеран — все они смотрят. Республиканцы из Палаты представителей не должны возвращаться домой на праздники, когда нужно сделать жизненно важные шаги по безопасности Соединенных Штатов и мира», — подчеркнула она.

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