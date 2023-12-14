Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 342 800 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 342 800 солдат. Уничтожено 5 692 танка.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 14 декабря.

Сообщается, что погибли уже 342 800 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 5 692 танка, 10 616 боевых бронированных машин, 8 088 артиллерийских систем, 920 РСЗО, 605 средств ПВО, 324 самолета, 324 вертолета, 6 206 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 606 крылатых ракет, 22 корабля/катера, одна подлодка, 10 675 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 185 единиц специальной техники.

В тему: В ЕС рассказали о «запасном плане» по Украине.