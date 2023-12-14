Республиканцы дали «зеленый свет» импичменту Байдена

Главное: В США проголосовали за резолюцию, санкционирующую дальнейшее расследование с целью объявить импичмент президенту Джо Байдену. Сделала это Палата представителей конгресса.

Детали: Палата представителей конгресса США под контролем республиканцев дала «зеленый свет» импичменту президента Джо Байдена. Была проголосована резолюция, санкционирующая дальнейшее расследование с целью объявить недоверие главе государства.

Данная резолюция набрала 221 голос «за». «Против» проголосовали 212 человек.

Стоит добавить, что эту инициативу ранее поддержал профильный комитет палаты. В ней предписывается бюджетному, надзорному и судебному комитетам продолжить расследование против Джо Байдена и членов его семьи с целью установить, достаточно ли оснований для вынесения импичмента.

Расследование касается обвинений в адрес Джо Байдена в причастности к зарубежному бизнесу его сына Хантера в тот период, когда глава государства занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы.

Спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон сказал: «Свидетели говорили о множестве случаев взаимодействия президента с иностранными клиентами его семьи. Президент и Белый дом регулярно вводят общественность в заблуждение, блокируют наше расследование».

По его словам, принятый документ является критически важным шагом.

Он добавил: «Пока Джо Байден блокирует законные повестки конгрессменов, сегодняшнее решение ставит нас в сильную позицию, открывая возможность принуждать к их исполнению через суд».

Ситуацию прокомментировал и Джо Байден: «Я каждый день просыпаюсь сосредоточенный на проблемах американцев, реальных вещах, влияющих на их жизни, вопросах силы и безопасности нашей страны в мире. К сожалению, республиканцы в палате представителей не со мной».

Глава государства считает, что республиканцы не работают на благо США: «Вместо того, чтобы делать все, чтобы помочь улучшить жизнь американцев, они сосредоточены на атаках против меня с помощью лжи».

Идущее расследование президент назвал безосновательным политическим трюком, на который теряют время законодатели.

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