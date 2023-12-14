Эстония эпично отгородилась от России забором

Главное: Эстония завершила строительство забора на границе с Россией. Его длина составляет 40 километров.

Детали: Эстония закончила строительство забора на границе с Россией. Его длина составила 40 километров, сообщает издание Politico.

В МВД страны говорят: «Нашей целью является высокотехнологичная современная пограничная инфраструктура».

Отмечается, что восточная граница ЕС, которая проходит вдоль эстонской границы, должна быть оснащена самым современным оборудованием, системами безопасности и наблюдения беспилотников.

Данный проект должны завершить в 2025-м году.

Информируется, что Эстония собирается усилить охрану своей границы на фоне растущего беспокойства относительно недружественных действий России в отношении других стран ЕС.

Говорится о том, что Россия создала искусственный миграционный кризис на границе с Финляндией.

Власти Эстонии поведали: «У нас нет усиленного давления. Но, конечно, мы готовы, если это произойдет. Покрыть почти 340 километров границы – нелегкое дело, независимо от того, речь идет об инфраструктуре ограждения на материке или системах наблюдения на воде».

В тему: Эстония призывает своих граждан не ездить в Россию, но закрывать границы не спешит.