Маск собрался открыть собственный университет

Главное: Университет Илона Маска появится в Техасе. Учебное заведение будет с техническим уклоном.

Детали: В Остине (штат Техас) появится университет с техническим уклоном американского миллиардера Илона Маска. Об этом, ссылаясь на налоговые декларации благотворительной организации толстосума Foundation, сообщает Bloomberg.

Отмечается: «Илон Маск, переехавший в Техас во время пандемии, планирует открыть университет в Остине».

Информируется, что бизнесмен уже вложил в учебный комплекс около ста миллионов долларов.

Ожидается, что он будет включать в себя начальную и среднюю школу, ориентированные на технические дисциплины.

Известно, что после открытия предполагается расширение учебной деятельности до создания университета, специализирующегося на образовании на самом высоком уровне.

Резюмируется, что примерный срок открытия школы и университета не сообщается, но заявка на открытие комплекса была подана еще в октябре 2022-го года и одобрена в марте этого года.

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