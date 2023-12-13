Украина получит от Норвегии дополнительные системы ПВО NASAMS

Главное: Норвегия передаст Украине дополнительные системы ПВО NASAMS. Некоторые комплексы будут отправлены из собственных складов Норвегии, чтобы обеспечить скорую доставку в Украину.

Детали: Норвегия объявила о решении предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS. Об этом говорится на сайте правительства скандинавской страны в среду, 13 декабря.

«Норвегия передаст Украине дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS на сумму 335 млн норвежских крон (свыше $30 млн). дальше зависит от военной поддержки союзников и партнеров, чтобы иметь возможность противостоять российской агрессии", – говорится в сообщении.

По словам министра обороны страны Бьорна Арильда Грама, ПВО является решающей частью обороны, а украинские власти просят именно об усилении поддержки ПВО и предоставляют этому приоритет. Он заверил, что это станет "большим вкладом" в способность Украины защищать себя.

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