В сетях АЗС продолжает дешеветь бензин и дизтопливо

Главное: На украинских заправках продолжает дешеветь бензин и дизельное топливо. Средняя цена на бензин А-95 снизилась на 29 копеек.

Детали: В Украине с 12 по 13 декабря средняя цена на бензин А-95 снизилась на 29 копеек и составляет 52,67 грн/л, бензин А-95 премиум подешевел на 27 копеек — до 55,63 грн/л, а дизельное топливо — на 25 копеек, до 52,63 грн/л. Об этом сообщает еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка Консалтинговой группы А-95.

Консолидированная сеть АЗС группы «Приват» (ANP, Avias и т.п.), которая насчитывает около 950 АЗС, снизила цены на топливо на 1 грн. В частности, бензин марки А-95 подешевел до 51 грн/л, А-95+ до 51,5 грн/л, дизельное топливо — до 51 грн/л.

На станциях сетей как Shell, «Автотранс», BVS, Prime, ZOG и «Катрал». все виды горючего подешевели на 1 грн.

UPG снизила цены на горючее на 50 копеек: бензин марки А-95 подешевел до 51,7 грн/л, А-95+ — до 53,7 грн/л, дизельное топливо — до 50,7 грн/л.

Сети «БРСМ-Нафта», KLO, U.GO, Neftek и другие снизили цену на все виды топлива на 0,15-2 грн/л.

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